Αγρίνιο: Τραγωδία με 67χρονο οικοδόμο – Έπεσε από ύψωμα και έχασε την ζωή του
Ερευνώνται οι συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το περιστατικό
Μία ακόμη τραγωδία σημειώθηκε σε χώρο εργασίας καθώς 67χρονος οικοδόμος στο Αγρίνιο έπεσε – υπό άγνωστες συνθήκες στο κενό – και έχασε την ζωή του.
Όπως μεταδίδει το agriniopress.gr, ο άτυχος οικοδόμος βρισκόταν στον χώρο της οικοδομής στο Αγρίνιο όταν, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έπεσε στο κενό με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 67χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις