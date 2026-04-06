Αγρίνιο: Απάτη εις βάρος ηλικιωμένης με λεία 11.000 ευρώ – “Θα τα πάρει drone” της είπαν

Μία ακόμη απάτη εις βάρος ηλικιωμένης διέπραξαν επιτήδειοι στην περιοχή της Μακρυνείας στο Αγρίνιο αρπάζοντας 11.000 ευρώ και χρυσαφικά.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το agriniopress.gr, ο δράστης ζήτησε από το θύμα να τοποθετήσει τα αντικείμενα σε καλάθι με την πρόφαση ότι θα πρέπει να δηλώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, ο απατεώνας παρίστανε τον γιο της γυναίκας λέγοντας της μάλιστα να βάλει την τσάντα της σε ένα καλάθι και θα περάσει να την πάρει drone!

Τα μετρητά έφταναν τις 11 χιλιάδες ευρώ και σε αυτά έβαλε και χρυσούς σταυρούς και τα άφησε στην εκκλησία.

Τα χρήματα εξαφανίστηκαν και για το συμβάν στο Αγρίνιο σχηματίστηκε δικογραφία.