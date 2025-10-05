Αγρίνιο: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του – Σε κρίσιμη κατάσταση ο οδηγός (Βίντεο)
Στο σημείο Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ
Σοβαρό τροχαίο με τραυματία σε κρίσιμη κατάσταση υπήρξε κοντά στη Γέφυρα Αχελώου στο Αγρίνιο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το agrinionews ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, με τον οδηγό να απεγκλωβίζεται από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που βρέθηκαν στο σημείο.
Ο άνδρας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για σοβαρή κατάσταση του.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις