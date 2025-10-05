Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Αγρίνιο: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του – Σε κρίσιμη κατάσταση ο οδηγός (Βίντεο)

Στο σημείο Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ

Αγρίνιο: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του – Σε κρίσιμη κατάσταση ο οδηγός (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρό τροχαίο με τραυματία σε κρίσιμη κατάσταση υπήρξε κοντά στη Γέφυρα Αχελώου στο Αγρίνιο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το agrinionews ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, με τον οδηγό να απεγκλωβίζεται από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που βρέθηκαν στο σημείο.

Ο άνδρας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για σοβαρή κατάσταση του.

