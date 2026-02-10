Άγρια συμπλοκή επιβατών μέσα σε αστικό λεωφορείο

Τα περιστατικά βίας μεταξύ επιβατών στα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν ξεκινήσει να εξελίσσονται σε καθημερινό φαινόμενο. Πρόσφατα σημειώθηκε ένα περιστατικό μέσα σε αστικό λεωφορείο, την ώρα που αυτό βρισκόταν εν κινήσει.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, δύο άντρες μεγάλης ηλικίας είναι οι “πρωταγωνιστές” του επεισοδίου. Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο ένας από τους δύο πήγε να λογοφέρει με τον συνεπιβάτη του. Άμεσα αντέδρασε ο δεύτερος και πριν καν ολοκληρώσει ο πρώτος την φράση του, δέχθηκε γροθιά στο πρόσωπο.

Αρχικά οι επιβάτες του λεωφορείου «πάγωσαν» καθώς δεν μπορούσαν να πιστέψουν τις εικόνες βίας με τις οποίες ήρθαν αντιμέτωποι. Ωστόσο αποτράπηκαν τα χειρότερα όταν οι ψυχραιμότεροι επιβάτες έσπευσαν να χωρίσουν τους εμπλεκόμενους, πριν επεκταθεί περισσότερο το επεισόδιο.

Τα βίντεο αναρτούνται στο διαδίκτυο σε καθημερινή σχεδόν βάση από τους ίδιους τους επιβάτες των μέσων μεταφοράς και με μία αναζήτηση μπορεί κανείς να εντοπίσει αρκετά παρόμοια βίντεο.