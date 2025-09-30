Αγκίστρι: Καταγγελίες για «βουνά» σκουπιδιών που καταλήγουν στον Σαρωνικό (Βίντεο)

Τους τελευταίους μήνες καταγράφονται εικόνες περιβαλλοντικής μόλυνσης στο νότιο κομμάτι του νησιού Αγκίστρι, με τα φορτηγά να αφήνουν τόνους με απορρίμματα στην πλαγιά, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα αυτά να “πέφτουν” στον Σαρωνικό Κόλπο.

Η τηλεόραση του ΣΚΑΪ και συγκεκριμένα η εκπομπή «Live You», έφερε στη δημοσιότητα το σχετικό βίντεο. Σημειώνεται ότι για το συμβάν έχουν συλληφθεί πέντε άτομα από την Ειδική Μονάδα Διαχείρισης της Τροχαίας Αθηνών, που ασχολείται με συμβάντα περιβαλλοντικής μόλυνσης.

«Έτσι μου είπε το αφεντικό»

Εικόνες με σκουπίδια, μπάζα και έπιπλα να πέφτουν στον Σαρωτικό φαίνεται στο αποκαλυπτικό βίντεο από το Αγκίστρι. Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος ενός πολίτη που «έπιασε» επ’ αυτοφώρο έναν εργαζόμενο να μολύνει την πλαγιά:

-Γιατί τα πετάς εδώ;

-Έτσι μου είπε το αφεντικό