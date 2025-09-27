Αγκίστρι: 5 συλλήψεις για απόθεση λυμάτων στην θάλασσα – Βεβαιώθηκαν 15 διοικητικά πρόστιμα (Εικόνες+Βίντεο)

Χειροπέδες σε 5 άτομα πέρασε κλιμάκιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για παραβάσεις που σχετίζονταν με απόθεση λυμάτων στο Αγκίστρι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν οδηγοί οχημάτων που μετέφεραν τα λύματα καθώς και 2 υπάλληλοι που συνεργάζονταν με εργολάβο για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο από τους κατηγορούμενους να πετούν υγρά λύματα από φορτηγά σε πλαγιά δασικής περιοχής στο Αγκίστρι. Παράλληλα, εντόπισαν ακόμη έναν από τους κατηγορούμενους να ρίχνει απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε απότομη πλαγιά που καταλήγει στη θάλασσα.

Στην περιοχή κλήθηκε και μετέβη και κλιμάκιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για περιβαλλοντικό έλεγχο. Έτσι, βεβαιώθηκαν 15 διοικητικά πρόστιμα και κατασχέθηκαν 3 οχήματα, 3 πινακίδες κυκλοφορίας, 3 άδειες κυκλοφορίας και φύλλο ταχογράφου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.