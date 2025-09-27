Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Αγκίστρι: 5 συλλήψεις για απόθεση λυμάτων στην θάλασσα – Βεβαιώθηκαν 15 διοικητικά πρόστιμα (Εικόνες+Βίντεο)

κατασχέθηκαν 3 οχήματα, 3 πινακίδες κυκλοφορίας, και 3 άδειες κυκλοφορίας

Αγκίστρι: 5 συλλήψεις για απόθεση λυμάτων στην θάλασσα – Βεβαιώθηκαν 15 διοικητικά πρόστιμα (Εικόνες+Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Χειροπέδες σε 5 άτομα πέρασε κλιμάκιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για παραβάσεις που σχετίζονταν με απόθεση λυμάτων στο Αγκίστρι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν οδηγοί οχημάτων που μετέφεραν τα λύματα καθώς και 2 υπάλληλοι που συνεργάζονταν με εργολάβο για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα,  οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο από τους κατηγορούμενους να πετούν υγρά λύματα από φορτηγά σε πλαγιά δασικής περιοχής στο Αγκίστρι. Παράλληλα, εντόπισαν ακόμη έναν από τους κατηγορούμενους να ρίχνει απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε απότομη πλαγιά που καταλήγει στη θάλασσα.

Στην περιοχή κλήθηκε και μετέβη και κλιμάκιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για περιβαλλοντικό έλεγχο. Έτσι, βεβαιώθηκαν 15 διοικητικά πρόστιμα και κατασχέθηκαν 3 οχήματα, 3 πινακίδες κυκλοφορίας, 3 άδειες κυκλοφορίας και φύλλο ταχογράφου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ