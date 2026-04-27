Άγιος Παντελεήμονας: 29χρονος Παλαιστίνιος σε κατάσταση αμόκ έσπασε 30 αυτοκίνητα με ρόπαλο

Φθορές σε 30 αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στις οδούς Αλκιβιάδου, Μαγνησίας και Αχαρνών, στον Άγιο Παντελεήμονα προκάλεσε στις 2:50 τα ξημερώματα της Δευτέρας 27 Απριλίου ένας Παλαιστίνιος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο 29χρονος, που βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ, προκάλεσε φθορές στα οχήματα, χτυπώντας τα με ξύλινο ρόπαλο, γροθιές και με…το κεφάλι του

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο μετέβησαν άνδρες της άμεσης δράσης που τον ακινητοποίησαν ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Ερυθρός Σταυρός” για την παροχή πρώτων βοηθειών, καθώς έφερε ελαφρά τραύματα στα χέρια και στο κεφάλι, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη. Σημειώνεται πως ο άνδρας διαμένει παράνομα στο χώρα.