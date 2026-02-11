Άγιος Παντελεήμονας: Τρόμος για 44χρονη όταν επιχείρησε να την πνίξει με κασκόλ ο 24χρονος Αφγανός σύντροφός της

Τον τρόμο στα χέρια του 24χρονου συντρόφου της βίωσε μια 44χρονη από την Ρουμανία στον Άγιο Παντελεήμονα.

Συγκεκριμένα, ο δράστης που συνελήφθη σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER το μεσημέρι της Τετάρτης 11/2 από αστυνομικούς του ΑΤ Αγίου Παντελεήμονα, με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της ενδοοικογενειακής βίας.

Όλα ξεκίνησαν τα μεσάνυχτα της Τρίτης 9/2 όταν σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER είχε επιτεθεί, χτυπήσει, επιχειρήσει να πνίξει με κασκόλ την 44χρονη γυναίκα ενώ απείλησε πως θα την σκοτώσει στην οδό Αχαρνών.

Άμεσα κλήθηκε το 100, με την 44χρονη γυναίκα να μεταφέρεται με το περιπολικό στο ΑΤ Αγίου Παντελεήμονα, όπου κατήγγειλε τον 24χρονο και σήμερα το μεσημέρι συνελήφθη στην πλατεία Καραϊσκάκη.

Ο 24χρονος είχε συλληφθεί ξανά στις 7 Φεβρουαρίου επειδή την χτύπησε και την απείλησε με μαχαίρι στη μέση του δρόμου και είχε καταδικαστεί σε 18 μήνες με τριετή αναστολή.