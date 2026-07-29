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Αγωνία για 12χρονο στην Χαλκιδική: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την θάλασσα, τον έσωσε ναυαγοσώστης

Διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο σε καλή κατάσταση

Αγωνία για 12χρονο στην Χαλκιδική: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την θάλασσα, τον έσωσε ναυαγοσώστης
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Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν κόσμος και αρχές το πρωί της Τετάρτης σε παραλία της Χαλκιδικής καθώς 12χρονος κινδύνευσε να πνιγεί ενώ βρισκόταν στη θάλασσα.

Όπως μεταδίδει το rthess.gr, οι ναυαγοσώστες που βρίσκονταν στο σημείο αντιλήφθηκαν άμεσα το περιστατικό και επενέβησαν, βγάζοντας το παιδί από το νερό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 12χρονος είχε καταπιεί νερό και παρουσίαζε χαμηλό κορεσμό οξυγόνου.

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Στο αγόρι χορηγήθηκε οξυγόνο, με αποτέλεσμα η κατάστασή του να παρουσιάσει βελτίωση. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοδεία γιατρού.

Στη συνέχεια διακομίστηκε σε καλή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου παραμένει για περαιτέρω παρακολούθηση.

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