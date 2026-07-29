Συνελήφθη 40χρονος που “άδειαζε” νεκροταφείο στην Παιανία

Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 26-7-2026, από ειδική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παιανίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. 40χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης κλοπών μεταλλικών αντικειμένων από το Κοιμητήριο Παιανίας, συστήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παιανίας, η οποία εντόπισε και ακινητοποίησε τον 40χρονο, πρωινές ώρες της 26-7-2026, τη στιγμή που είχε αναρριχηθεί στον τοίχο του Κοιμητηρίου για να εισέλθει με σκοπό την κλοπή.

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Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε, μεταξύ άλλων, σάκος με -5- μεγάλα καντήλια, -7- κορνίζες, -2- θυμιατά και πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 40χρονος από τις αρχές του τρέχοντος έτους, διέπραττε κλοπές κυρίως μπρούτζινων καντηλιών από το Κοιμητήριο των Γλυκών Νερών, ενώ από την έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -6- περιπτώσεις κλοπών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.