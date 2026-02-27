Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 28χρονος μετά από καταδίωξη – Βρέθηκε στην κατοχή του πλήθος ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός 28χρονου το βράδυ της Τετάρτης 25/2 μετά από καταδίωξη στον Άγιο Παντελεήμονα προχώρησαν οι Αρχές.

Μάλιστα, στην κατοχή του βρέθηκαν διαφόρων ειδών ναρκωτικές ουσίες. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και επικίνδυνη οδήγηση ενώ βεβαιώθηκαν οι σχετικές τροχονομικές παραβάσεις.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους εντόπισαν όχημα την κίνηση του οποίου έκριναν ύποπτη και το κάλεσαν σε έλεγχο.

Στην θέα των αστυνομικών, ο 28χρονος οδηγός έρριψε σακούλα από το παράθυρο και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει της σύλληψής του, αγνοώντας τα ηχητικά σήματα των αστυνομικών που τον καλούσαν σε έλεγχο.

Στη συνέχεια το όχημα κινήθηκε αντικανονικά σε -3- οδούς και προσέκρουσε σε -3- σταθμευμένα οχήματα ενώ ο οδηγός ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Στην κατοχή του και στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

-500- δισκία ecstasy,

-40- εμποτισμένα χαρτάκια LSD,

-16,8- γραμμ. κοκαΐνης,

-31- δισκία MDMA,

-11- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

το χρηματικό ποσό των -5.690- ευρώ και

μαχαίρι.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.