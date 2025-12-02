Άγιος Παντελεήμονας: Πήγαν να κλέψουν ρεύμα από πολυκατοικία και προκάλεσαν έκρηξη

Έκρηξη προκλήθηκε σε πολυκατοικία στην οδό Αγαθουπόλεως στον Άγιο Παντελεημονα χθες το απόγευμα λίγο μετά τις 5:00 όταν άγνωστοι σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER πήγαν να κλέψουν ρεύμα από ρολόγια πολυκατοικίας.

Κάτι πήγε στραβά όμως με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη – ευτυχώς όχι μεγάλης εκτάσεως και χωρίς να τραυματιστεί κάποιος. Προκλήθηκαν ζημιές στο σημείο, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν ένα κατσαβίδι και διάφορα εργαλεία.

Η έρευνα συνεχίζεται με τους δράστες να αναζητούνται.