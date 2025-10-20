Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους;
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Η προσπάθεια απόδρασης 35χρονου από αστυνομικό τμήμα – Έσπασε τον αστράγαλο ενός αστυνομικού (Βίντεο)

Δείτε βίντεο από την στιγμή της απόδρασης του

Άγιος Παντελεήμονας: Η προσπάθεια απόδρασης 35χρονου από αστυνομικό τμήμα – Έσπασε τον αστράγαλο ενός αστυνομικού (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Ένα επικίνδυνο περιστατικό συνέβη στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα όταν 35χρονος Ρομά προσπάθησε να ξεφύγει από τους αστυνομικούς.

Μετά από καταδίκες για ληστείες, διαρρήξεις και υποθέσεις για ναρκωτικά, ο 35χρονος υποχρεούταν να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Όμως, αρκετές φορές, αμελούσε να δώσει το παρών και έτσι οι αστυνομικοί του τμήματος Αγίου Παντελεήμονα προσπάθησαν να τον συλλάβουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, όταν ο δράστης αντιλήφθηκε πως οι αστυνομικοί θα του πέρναγαν χειροπέδες, ξεκίνησε να τρέχει μέσα στο αστυνομικό τμήμα για να ξεφύγει με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να φτιάξουν «τοίχος», να τον ακινητοποιήσουν και εν τέλει να του περάσουν χειροπέδες.

Στην προσπάθειά του να ξεφύγει, πήδηξε στο πόδι ενός αστυνομικού με αποτέλεσμα να του σπάσει τον αστράγαλο.

ΕΛΛΑΔΑ

