Άγιος Ιωάννης Ρέντης: Ηλικιωμένος απείλησε μαθητές Γυμνασίου με όπλο επειδή τον… ενοχλούσαν

Λίγες μόνο ημέρες μετά το περιστατικό με τον 46χρονο στο Αίγιο που πυροβόλησε τα τέσσερα παιδιά, ακόμα ένα αντίστοιχο συνέβη σήμερα Πέμπτη 26/2 στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Γύρω στις 12 το μεσημέρι, η διευθύντρια του 3ου Γυμνασίου στου Ρέντη, κάλεσε στην Αστυνομία και ανέφερε πως περίοικος προέταξε “περίστροφο”, για να εκφοβίσει μαθητές του σχολείου και στη συνέχεια μπήκε στο σπίτι του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι προσήγαγαν έναν άνδρα, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί πραγματικό πυροβόλο όπλο. Η διευθύντρια ανέφερε στις αρχές ότι υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από το περιστατικό.

Όπως προέκυψε, πρόκειται για Έλληνα ηλικίας 85 ετών, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι λίγο πριν τις 12:00 βγήκε από την ισόγεια οικία του, επειδή ενοχλήθηκε – όπως ανέφερε – από μαθητές του παρακείμενου γυμνασίου.

Σύμφωνα με όσα είπε στους αστυνομικούς, προέταξε αεροβόλο πιστόλι προς το μέρος τους, χωρίς να πυροβολήσει και έπειτα επέστρεψε στο σπίτι του.

Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ επί τόπου μετέβη και ο διοικητής Ασφαλείας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Ιωάννη Ρέντη.