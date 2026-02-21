Αίγιο: Άνδρας πυροβόλησε στο… ψαχνό κατά 4 ανηλίκων – “Τους έριξε πισώπλατα” λέει ο πατέρας του 15χρονου

Ένα απίστευτο γεγονός και συνάμα μία παρολίγον τραγωδία σημειώθηκε στο Αίγio το βράδυ της Παρασκευής (20/2) όταν άγνωστος πυροβόλησε κατά τεσσάρων ανηλίκων.

Όπως ενημερώνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο άνδρας φέρεται να βγήκε από ένα μπαλκόνι επί της οδού Φιλοποιμένος στο Αίγιο και να άνοιξε πυρ κατά των τεσσάρων παιδιών που περπατούσαν στο σημείο. Ειδικότερα, την στιγμή που οι τρεις νεαροί περπατούσαν αργά το βράδυ της Παρασκευής, ξαφνικά δέχθηκαν πυροβολισμούς από κυνηγετικό όπλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν στα πόδια και στην πλάτη.

Τα τρία παιδιά ηλικίας 16 και 17 ετών νοσηλεύονται στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου ΑΙΓΙΟΥ εκτός κινδύνου, ενώ ο 15χρονος με πιο σοβαρά τραύματα στα πόδια αλλά εκτός κινδύνου βρίσκεται στο Καραμανδάνειο και αύριο θα υποβληθεί σε εγχείρηση.

Όπως ανέφερε πατέρας 15χρονου τραυματία στο MEGA, τα παιδιά δεν είχαν προηγούμενη αντιπαράθεση με κανέναν και ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε χωρίς καμία προειδοποίηση.

«Δεν έχουν καταλάβει ούτε έχουν δει. Τα παιδιά είχαν βγει μία βόλτα νωρίς και όπως περπατάγανε κάποιος τους πυροβόλησε πισώπλατα. Χωρίς να διαπληκτιστούν με κάποιον, να πουν ότι έχει γίνει κάτι, προηγήθηκε κάτι. Δεν πίστευαν καν ότι κάποιος τους έχει πυροβολήσει, δηλαδή ο δικός μου έφυγε με τα πόδια και ήρθε στο σπίτι, πίστευε ότι κάποιος τους έχει ρίξει δυναμιτάκι και ακούστηκε το μπαμ. Το παιδί με το που ήρθε στο σπίτι, εκεί κατάλαβε, είδε τα αίματα. Εκεί κατάλαβε ότι κάτι γίνεται, δεν ήταν το μπαμ από τα δυναμιτάκια.

»Τα παιδιά τα πυροβόλησαν και οι δύο φύγανε κατευθείαν για νοσοκομείο. Ο δικός μου ήρθε στο σπίτι. Και στο σπίτι που ήρθε κατευθείαν πήγαμε στο νοσοκομείο. Είναι από το μπούτι και κάτω χτυπημένος και το πρόβλημα είναι στον αστράγαλο από την πίσω μεριά. Τα σκάγια δηλαδή έχουνε φτάσει κόκκαλο, για αυτό πρέπει να χειρουργηθεί. Το παιδί έχει πάνω του 12 σκάγια στα πόδια. Όποιος τα πυροβόλησε το έκανε πισώπλατα», αναφέρει ο πατέρας 15χρονου τραυματία.

Στο μεταξύ, η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη του άγνωστου δράστη.