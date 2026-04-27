Ειρήνη Μουρτζούκου: Στην ανακρίτρια για τον θάνατο του Παναγιωτάκη – “Δεν τον σκότωσα” (βίντεο)

Το κατώφλι των γραφείων της ανακρίτριας Αμαλιάδας πέρασε στις 10:30 το πρωί της Δευτέρας 27 Απριλίου η Ειρήνη Μουρτζούκου, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τον θάνατο του Παναγιωτάκη.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου, όταν ρωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφους, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή με την υπόθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι η 27χρονη γυναίκα βρίσκεται ήδη υπό κράτηση για την υπόθεση με τα τέσσερα νεκρά παιδιά, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ξανά και ο θάνατος του μικρού Παναγιώτη, στις 5 Αυγούστου 2024.

Η ολοκλήρωση της απολογίας αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εκτιμάται ότι θα αποτελέσει κομβικό σημείο για την πορεία της υπόθεσης.

Τι υποστηρίζει η κατηγορούμενη

Στο υπόμνημα που είχε καταθέσει στο παρελθόν, η κατηγορούμενη υποστηρίζει ότι βρισκόταν στο σπίτι μαζί με τη μητέρα του παιδιού, όταν το αγοράκι παρουσίασε αδιαθεσία.

Αναφέρει πως εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε άλλο χώρο του σπιτιού και έσπευσε όταν άκουσε φωνές, προσπαθώντας να βοηθήσει το παιδί, ενώ επισημαίνει ότι το παιδί δεν είχε όρεξη να φάει και ότι είχε προηγηθεί ένταση.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι τόσο η μητέρα όσο και η γιαγιά του παιδιού την επηρέασαν ως προς το τι θα καταθέσει, προκειμένου να αποκρυφθούν κρίσιμες λεπτομέρειες.

Μάλιστα, κάνει λόγο για συγκεκριμένη «γραμμή» που της υποδείχθηκε να ακολουθήσει, ακόμη και σε δημόσιες δηλώσεις της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι λέει η μητέρα του παιδιού

Από την άλλη πλευρά, η μητέρα του παιδιού επιμένει ότι υπεύθυνη για τον θάνατο του γιου της είναι η 25χρονη, θέση που έχει εκφράσει τόσο ενώπιον των αρχών όσο και δημόσια.

Το περιεχόμενο του υπομνήματος της κατηγορούμενης δεν φαίνεται να έπεισε τις δικαστικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στην άσκηση ποινικής δίωξης και την προφυλάκισή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι και στις προηγούμενες περιπτώσεις θανάτων παιδιών, για τις οποίες έχει κατηγορηθεί, η 25χρονη αρχικά αρνούνταν οποιαδήποτε εμπλοκή, ωστόσο στη συνέχεια προχώρησε σε ομολογία. Στην παρούσα φάση, επιμένει ότι δεν έχει καμία σχέση με τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα.