Εξάρχεια: “Είναι σοκαρισμένος, ήταν στοχευμένη ενέργεια” – Τι λέει ο Νίκος Ρουσόπουλος για τον ξυλοδαρμό του γιου του

Για τον άγριο ξυλοδαρμό του γιου του στα Εξάρχεια το βράδυ της Παρασκευής 24 Απριλίου στα Εξάρχεια, μίλησε ο γνωστός ποινικολόγος Νίκος Ρουσόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι, από την επίθεση, ο 20χρονος φοιτητής της Νομικής τραυματίστηκε με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ο κ. Ρουσόπουλος, μιλώντας στον Alpha, τόνισε πως το περιστατικό πρόκειται για στοχευμένη ενέργεια που αφορούσε το δικό του πρόσωπο.

Όπως σημείωσε ο γιος του πλέον έχει πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και παραμένει σε κατάσταση σοκ.

Όπως περιέγραψε ο ποινικολόγος «το παιδί καθόταν με την παρέα του σε ένα μεζεδοπωλείο. Εμφανίστηκαν 12 άτομα με κράνη και κουκούλες και αμέσως του απεύθυναν τον λόγο και τον ρώτησαν εάν είναι ο γιος του Ρουσόπουλου. Το παιδί τα έχασε, δεν πρόλαβε καν να απαντήσει και δέχθηκε επίθεση με χτυπήματα κυρίως στο κεφάλι και το υπόλοιπο σώμα του».

«Είναι σοκαρισμένος. Τον χτύπησαν μάλλον με σιδηρογροθιά γιατί στο μέτωπο του έχουν κόψει τον μετωπιαίο μυ. Είναι μεγάλο το σοκ. Θεωρώ ότι ήταν μια στοχευμένη ενέργεια που αφορούσε το δικό μου πρόσωπο από συγκεκριμένο χώρο, καθαρά εκδικητική. Έχασε για δευτερόλεπτα τις αισθήσεις του και κατέρρευσε. Θα μπορούσε να είχε χτυπήσει στο κεφάλι», συμπλήρωσε ο κ. Ρουσόπουλος και κατέληξε λέγοντας πως «ούτε θα υποχωρήσω, ούτε θα παραμείνουν ατιμώρητοι».



