Άγιος Δημήτριος: Παραμένουν άφαντοι οι 4 διαρρήκτες που εμβόλισαν μηχανές της ΔΙΑΣ – “Φύλλο και φτερό” το αυτοκίνητό τους

Πανικός επικράτησε το βράδυ της Πέμπτης 13/11 στον Άγιο Δημήτριο, μετά από συμπλοκή διαρρηκτών με αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, με τους δράστες να τραυματίζουν τρεις ένστολους.

Λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ, το κέντρο της Άμεσης Δράσης έλαβε κλήση για διάρρηξη σε σπίτι επί της οδού Αντιόπης στον Άγιο Δημήτριο.

Επί τόπου έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ και εντόπισαν τους δράστες να βγαίνουν από σπίτι και να επιβιβάζονται στο όχημα τους.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τους εγκλωβίσουν με τις μοτοσυκλέτες τους, ωστόσο αυτοί τους εμβόλισαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τρεις αστυνομικοί.

Από την πλευρά τους οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τρεις φορές προς τα ελαστικά του ΙΧ αυτοκινήτου.

Ακολούθησε καταδίωξη, με τους άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ να εντοπίζουν εγκαταλελειμμένο το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι διαρρήκτες για να διαφύγουν, στην περιοχή της Δάφνης.

Από εκείνη τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των τεσσάρων διαρρηκτών, που εμπλέκονται στο συμβάν. Βέβαια, μέχρι στιγμής, οι δράστες παραμένουν άφαντοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛΑΣ εκτιμά ότι οι δράστες είναι μέλη σπείρας Ρομά, που δραστηριοποιείται στην εν λόγω περιοχή.

Επίσης, τα έμπειρα στελέχη της ΕΛΑΣ ερευνούν εξονυχιστικά και το αυτοκίνητό τους, ώστε να εντοπίσουν τυχόν ίχνη που μπορεί να οδηγήσουν και στη σύλληψή τους.