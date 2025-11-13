Κινηματογραφική καταδίωξη στον Άγιο Δημήτριο: Τέσσερις διαρρήκτες εμβόλισαν μηχανές της ΕΛΑΣ και τραυμάτισαν αστυνομικούς

Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό τεσσάρων δραστών που τραυμάτισαν αστυνομικούς το βράδυ της Πέμπτης (13.11) στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου στις 20:00, οι αστυνομικοί πήραν κλήση για διάρρηξη σε σπίτι στον Άγιο Δημήτριο. Όταν η πρώτη ομάδα έφτασε στο σημείο εντόπισαν τέσσερα άτομα, πιθανότατα Ρομά, να βγαίνουν από το σπίτι.

Στην θέα των αστυνομικών οι δράστες μπήκαν σε ένα αυτοκίνητο και ακολούθησε καταδίωξη. Λίγα μέτρα μακριά, το όχημα εγκλωβίστηκε σε αδιέξοδο με τον οδηγό να κάνει όπισθεν και να εμβολίζει δύο μηχανές της ΕΛ.ΑΣ., τραυματίζοντας τρεις αστυνομικούς.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ένας εκ των αστυνομικών αν και τραυματίας, πυροβόλησε το λάστιχο του αυτοκινήτου των δραστών με το υπηρεσιακό του όπλο με αποτέλεσμα οι τέσσερις δράστες να διαφύγουν πεζοί.