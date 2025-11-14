Άγιος Δημήτριος: Άφαντοι οι Ρομά κακοποιοί που τραυμάτισαν τρεις αστυνομικούς μετά από διάρρηξη σπιτιού

Ασύλληπτοι παρά τις εκτεταμένες έρευνες των αρχών, παραμένουν οι τέσσερις Ρομά διαρρήκτες, που το βράδυ της Πέμπτης (13.11), τραυμάτισαν τρεις αστυνομικούς, μετά από καταδίωξη.

Είχε προηγηθεί εισβολή των κακοποιών, σε σπίτι στην οδό Αντιόπης στον Άγιο Δημήτριο, όπου αφαίρεσαν χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού δήλωσε ότι έλειπε για ραντεβού με γιατρό όταν σημειώθηκε η διάρρηξη, «Δεν είχαμε βάλει συναγερμό και τα βρήκαμε όλα άνω κάτω», ανέφερε. Ο γιος της περιέγραψε ότι οι δράστες έσπασαν την πόρτα για να μπουν στο σπίτι και πως γείτονες ειδοποίησαν την αστυνομία.

Οι τέσσερις κακοποιοί επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και ακολούθησε άμεση καταδίωξη από την Άμεση Δράση. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την επικίνδυνη πορεία τους στους δρόμους της περιοχής.Σύμφωνα με μαρτυρίες, στην οδό Θάλειας οι δράστες έκαναν όπισθεν δύο φορές, εμβολίζοντας τις μηχανές των αστυνομικών.

Τότε οι αστυνομικοί πυροβόλησαν έξι φορές, στοχεύοντας τα λάστιχα. «Άκουσα πέντε πυροβολισμούς, φοβήθηκα», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού. Οι δράστες τελικά εγκατέλειψαν το όχημα 500 μέτρα μακριά. Μέσα σε αυτό βρέθηκαν 4.300 ευρώ και πλήθος κοσμημάτων.

Ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης, τόνισε την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης των μέτρων αστυνόμευσης στην περιοχή.

Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη με τον τραυματισμό αστυνομικών της ΔΙΑΣ

Στο φως της δημοσιότητας φέρνει το DEBATER βίντεο της καταδίωξης που σημειώθηκε στον Άγιο Δημήτριο με τους διαρρήκτες που τραυμάτισαν αστυνομικούς.

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται οι μηχανές με τους αστυνομικούς να καταδιώκουν τους δράστες στους δρόμους της περιοχής.

Τρεις προσαγωγές για την καταδίωξη

Σε τρεις προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία για την επεισοδιακή καταδίωξη στον Άγιο Δημήτριο. Η επιχείρηση έγινε σε καταυλισμό Ρομά όπου προσήχθη η ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου που εγκατέλειψαν οι ληστές στον Άγιο Δημήτριο το βράδυ της Πέμπτης μετά την κινηματογραφική καταδίωξη.