Άγιος Δημήτριος: Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη με τον τραυματισμό αστυνομικών της ΔΙΑΣ

Στο φως της δημοσιότητας φέρνει το DEBATER βίντεο της καταδίωξης που σημειώθηκε στον Άγιο Δημήτριο με τους διαρρήκτες που τραυμάτισαν αστυνομικούς.

Οι δράστες που τραυμάτισαν τρεις ένστολους αναζητούνται ακόμη μετά την κινηματογραφική καταδίωξη που σημειώθηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται οι μηχανές με τους αστυνομικούς να καταδιώκουν τους δράστες στους δρόμους της περιοχής.

Το περιστατικό συνέβη αργά το απόγευμα της Πέμπτης (13/11) μετά από ληστεία που σημειώθηκε σε οικία στον Άγιο Δημήτριο επί της οδού Αντιόπης.

Στην θέα των αστυνομικών οι δράστες μπήκαν σε ένα αυτοκίνητο και ακολούθησε καταδίωξη. Λίγα μέτρα μακριά, το όχημα εγκλωβίστηκε σε αδιέξοδο με τον οδηγό να κάνει όπισθεν και να εμβολίζει δύο μηχανές της ΕΛ.ΑΣ., τραυματίζοντας τρεις αστυνομικούς.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ένας εκ των αστυνομικών αν και τραυματίας, πυροβόλησε το λάστιχο του αυτοκινήτου των δραστών με το υπηρεσιακό του όπλο με αποτέλεσμα οι τέσσερις δράστες να διαφύγουν πεζοί.

Οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των τεσσάρων ατόμων, που φέρονται να είναι Ρομά.