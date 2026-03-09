Αγία Βαρβάρα: Παρίσταναν τους πελάτες και “άδειαζαν” τους διανομείς – Είχαν χειροβομβίδα στην κατοχή τους (φωτογραφίες)

Εγκληματική οργάνωση που διέπραττε ληστείες με ιδιαίτερη σκληρότητα σε βάρος διανομέων εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της 5ης Μαρτίου 2026, συνελήφθησαν έξι άτομα ηλικίας 17, 21, 22, 26, 42 και 54 ετών. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται –κατά περίπτωση– για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε ληστείες κατ’ εξακολούθηση, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών, για εμπρησμό κατά συναυτουργία, βία κατά υπαλλήλων καθώς και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής και της Ο.Π.Κ.Ε.

Πώς δρούσε η συμμορία

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2025, είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης προκειμένου να στοχοποιούν διανομείς σε περιοχές της Αγίας Βαρβάρας, του Κορυδαλλού και του Κερατσινίου.

Οι δράστες προσποιούνταν τους πελάτες, πραγματοποιώντας παραγγελίες φαγητού μέσω διαδικτυακών εφαρμογών delivery. Για τον σκοπό αυτό δημιουργούσαν λογαριασμούς με ψευδή στοιχεία, τα οποία άλλαζαν συχνά ώστε να δυσχεραίνουν την ταυτοποίησή τους.

Ως σημεία παράδοσης των παραγγελιών επέλεγαν δρόμους με περιορισμένη κυκλοφορία και ανεπαρκή φωτισμό, συνήθως κοντά στις κατοικίες μελών της οργάνωσης, ώστε να μπορούν να διαφύγουν γρήγορα μετά τη ληστεία.

Όταν οι διανομείς έφταναν στο σημείο, οι δράστες εμφανίζονταν αιφνιδιαστικά φορώντας κουκούλες full-face από ταινίες θρίλερ και τους απειλούσαν με μαχαίρια, πτυσσόμενες ράβδους και ακόμη και πιστόλι. Στη συνέχεια τους αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κινητά τηλέφωνα αλλά και το κουτί της παραγγελίας.

Σε αρκετές περιπτώσεις οι δράστες επέδειξαν ιδιαίτερη βιαιότητα, τοποθετώντας μαχαίρια στον λαιμό των θυμάτων για να κάμψουν κάθε αντίσταση. Μάλιστα σε τέσσερις περιπτώσεις τραυμάτισαν διανομείς χρησιμοποιώντας γκλοπ και μαχαίρι.

Μετά από κάθε ληστεία προχωρούσαν άμεσα στην αντικατάσταση των τηλεφωνικών συνδέσεων που χρησιμοποιούσαν για τις παραγγελίες, ώστε να μην εντοπίζονται από τις αρχές.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες των κατηγορουμένων και στην κατοχή τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

•χειροβομβίδα

•ξίφος

•δύο γκλοπ

•23 κινητά τηλέφωνα

•μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης

•τρίφτη κάνναβης

•τέσσερα μαχαίρια

•δύο μάσκες

•το χρηματικό ποσό των 520 ευρώ

•ρουχισμό που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη των ληστειών

Εξιχνιάστηκαν εννέα ληστείες

Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν συνολικά εννέα περιπτώσεις ληστειών σε βάρος διανομέων, ενώ προέκυψε και εμπλοκή δύο εκ των κατηγορουμένων, ηλικίας 26 και 21 ετών, σε υπόθεση εμπρησμού οχήματος.

Σημειώνεται ότι οι συλληφθέντες προέβαλαν σθεναρή αντίσταση κατά τη στιγμή της ακινητοποίησής τους από τους αστυνομικούς.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.