Αγία Βαρβάρα: Σοβαρός τραυματισμός 19χρονης – Διαπληκτίστηκε με συνομήλικη της και έπεσε σε τζαμαρία

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (23/4) μετά από διαπληκτισμό ανάμεσα σε δύο 19χρονες στην Αγία Βαρβάρα.

Σύμφωνα με πηγές του DEBATER, η μία νεαρή μεταφέρθηκε με βαθιά τραύματα από γυαλί στο σώμα μετά από καυγά που είχε με συνομήλικη της για άγνωστο λόγο, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.

Ειδικότερα, η μια έσπρωξε την άλλη σε τζαμαρία καταστήματος με αποτέλεσμα να σπάσει και να τραυματιστεί η 19χρονη. Αρχικά μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κρατικό της Νίκαιας και στην συνέχεια στο Θριάσιο όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.