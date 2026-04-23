Αγία Βαρβάρα: Σοβαρός τραυματισμός 19χρονης – Διαπληκτίστηκε με συνομήλικη της και έπεσε σε τζαμαρία
Μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νίκαιας και στην συνέχεια στο Θριάσιο
Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (23/4) μετά από διαπληκτισμό ανάμεσα σε δύο 19χρονες στην Αγία Βαρβάρα.
Σύμφωνα με πηγές του DEBATER, η μία νεαρή μεταφέρθηκε με βαθιά τραύματα από γυαλί στο σώμα μετά από καυγά που είχε με συνομήλικη της για άγνωστο λόγο, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.
Ειδικότερα, η μια έσπρωξε την άλλη σε τζαμαρία καταστήματος με αποτέλεσμα να σπάσει και να τραυματιστεί η 19χρονη. Αρχικά μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κρατικό της Νίκαιας και στην συνέχεια στο Θριάσιο όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
