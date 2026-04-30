Μυτιλήνη: Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σε βάρος ηλικιωμένης – Συνελήφθη μια 56χρονη

Στην εξιχνίαση υπόθεσης απάτης σε βάρος ηλικιωμένης στην Μυτιλήνη προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Μάλιστα, ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη, χθες (29-04-2026) στην Αθήνα, ημεδαπή (56χρονη), για την εμπλοκή της στην υπόθεση αυτή και σε βάρος της σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, προσποιούμενος ιατρό και με πρόσχημα την άμεση ανάγκη χειρουργικής επέμβασης του γιου της, κατάφερε να την πείσει να παραδώσει στην 56χρονη, η οποία μετέβη στην οικία της σε σύντομο χρονικό διάστημα, σακούλα που περιείχε, πορτοφόλι με το χρηματικό ποσό των -50- ευρώ, κάρτα τραπεζικών συναλλαγών και κοσμήματα.

Η δράστιδα ακολούθως, πούλησε το μεγαλύτερο μέρος των κοσμημάτων σε ενεχυροδανειστήριο στην πόλη της Μυτιλήνης, έναντι του χρηματικού ποσού των -1.500- ευρώ και μέρος των χρημάτων αυτών, απέστειλε σε λογαριασμό ατόμου (γυναίκας), μέσω εταιρίας μεταφοράς χρημάτων.

Επιπλέον, χρησιμοποιώντας την τραπεζική κάρτα της ηλικιωμένης, προέβη σε ανάληψη μικρού χρηματικού ποσού από Αυτόματη Ταμειολογιστική Μηχανή (ΑΤΜ) στη Μυτιλήνη.

Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν, κάρτα τραπεζικών συναλλαγών της ηλικιωμένης και το χρηματικό ποσό των -229- ευρώ, που είχε στην κατοχή της η δράστιδα, καθώς και το σύνολο των αφαιρεθέντων κοσμημάτων.

Το προανακριτικό έργο διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, ενώ τις έρευνες συνέδραμε ουσιαστικά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος Αττικής.