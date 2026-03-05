Αγία Βαρβάρα: Επιτέθηκαν σε 21χρονο με ρόπαλα και του έσπασαν το μηχανάκι

Άγρια επίθεση από ομάδα περίπου 15-20 ατόμων δέχτηκε, όπως υποστηρίζει, ένας 21χρονος στην πλατεία Γρηγορίου Λαμπράκη στην Αγία Βαρβάρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 23:00 το βράδυ της Τετάρτης 4/3 όταν ο 21χρονος από το Καζακστάν, όπως είπε, ενώ καθόταν με έναν φίλο του στην πλατεία δέχτηκε άγρια επίθεση από την ομάδα των ατόμων που φορούσαν κράνη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τον χτύπησαν με ρόπαλα, ενώ του έκλεψαν και το μηχανάκι του, το οποίο αργότερα βρέθηκε σπασμένο στη Σαχτούρη στο Περιστέρι.

Ο 21χρονος πήγε μόνος του με τραύμα στο κεφάλι στον Ερυθρό Σταυρό, με την κατάστασή του να μην εμπνέει ανησυχία.

Οι έρευνες της Αστυνομίας για το περιστατικό είναι σε εξέλιξη, ωστόσο σημειώνεται πως ο φίλος που ισχυρίστηκε ο 21χρονος ότι ήταν μαζί του την ώρα της επίθεσης, δεν έχει εντοπιστεί.