Αγία Βαρβάρα: Στο νοσοκομείο μια 19χρονη για μια λοξή ματιά – Η στιγμή που σπάει η τζαμαρία (βίντεο)

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Αγία Βαρβάρα μεταξύ δύο 19χρονων κοριτσιών όταν για πρακτικά μία λοξή ματιά μία εκ των δύο πήγε στο νοσοκομείο.

Όπως είχε μεταδώσει το DEBATER, η μία νεαρή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με βαθιά τραύματα από γυαλί στο σώμα μετά από καυγά που είχε με συνομήλικη της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως φαίνεται και στο βίντεο η μια έσπρωξε την άλλη σε τζαμαρία καταστήματος με αποτέλεσμα να σπάσει και να τραυματιστεί η 19χρονη.

Αρχικά μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κρατικό της Νίκαιας και στην συνέχεια στο Θριάσιο όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.