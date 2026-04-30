Πτολεμαΐδα: Συνελήφθη 49χρονος για κατοχή ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός 49χρονου το πρωί της Πέμπτης 30/4 στην Πτολεμαΐδα για κατοχή ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στη χώρα, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, σε περιοχή της Πτολεμαΐδας, από προαναφερόμενους αστυνομικούς έρευνα σε αγρόκτημα, ιδιοκτησίας 49χρονου ημεδαπού, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «BONGO» του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν –13– γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε μορφή φούντας.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του 49χρονου, θα υποβληθεί στoν κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.