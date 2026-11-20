Ένα περιστατικό με πρωταγωνιστή τον δήμαρχο Αγίας Βαρβάρας καταγράφεται σε τηλεφωνική επικοινωνία με επιχείρηση ενοικίασης οχημάτων, με αφορμή παράνομη αφισοκόλληση σε δημόσιο χώρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δήμαρχος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την επιχείρηση, ενημερώνοντας για την παράνομη τοποθέτηση αφίσας και ζητώντας από τους υπευθύνους να μεταβούν στο σημείο προκειμένου να την απομακρύνουν.

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Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, φέρεται να προειδοποίησε ότι, εάν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση και δεν αφαιρεθεί η αφίσα, θα επιβληθεί πρόστιμο ύψους 500 ευρώ.

Το ζήτημα της παράνομης αφισοκόλλησης σε κοινόχρηστους χώρους, είναι μια πρακτική που επιβαρύνει την εικόνα των πόλεων και αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από τις δημοτικές αρχές.

Η τηλεφωνική συνομιλία αποτυπώνει την παρέμβαση του δημάρχου, ο οποίος ζητά από την επιχείρηση να απομακρύνει την αφίσα, προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή του προβλεπόμενου προστίμου.