«Αφήστε τα ψάρια να ζήσουν»: Συγκέντρωση από vegan την Κυριακή στο Σύνταγμα

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της αλίειας αναμένεται να πραγματοποιήσει οργάνωση vegan στο Σύνταγμα την Κυριακή 29/3.

Συγκεκριμένα, η οργάνωση Vegan Life συμμετέχει για 2η χρονιά στην διεθνή πρωτοβουλία World Day for the End of Fishing and Fish Farming, στο πλαίσιο της οποίας το 2025, πραγματοποιήθηκαν 213 δράσεις από 157 οργανισμούς σε 31 χώρες, με μία ειρηνική ακτιβιστική δράση για τα δικαιώματα των ψαριών και των υπόλοιπων ζώων της θάλασσας.

«Στις 29 Μαρτίου, στις 17:00, στην Πλατεία Συντάγματος, ενωνόμαστε ενάντια στην εκμετάλλευση και τη σφαγή των υδρόβιων ζώων. Τα ψάρια και τα υπόλοιπα ζώα της θάλασσας δεν είναι αντικείμενα και αγαθά προς εκμετάλλευση αλλά ζώα που πονούν και θέλουν να ζήσουν» αναφέρει η ανακοίνωση.