Αλεπού εναντίον γάτας: Νίκη στον Παρνασσό – “Ρεβάνς” στη Σαλαμίνα (βίντεο)

Μία ασυνήθιστη αλλά εντυπωσιακή στιγμή κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στον Παρνασσό, αποδεικνύοντας πως το μέγεθος δεν καθορίζει πάντα και τη δύναμη. Στο βίντεο, μία γάτα φαίνεται να γευματίζει ανενόχλητη από τις ταΐστρες που έχουν τοποθετήσει οι υπεύθυνοι της περιοχής για τα αδέσποτα ζώα.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μια αλεπού πλησιάζει προσεκτικά και σχεδόν αθόρυβα, με στόχο να «κλέψει» λίγη από την τροφή. Όλα δείχνουν πως η γάτα θα υποχωρήσει μπροστά στον άγριο επισκέπτη. Ωστόσο, η εξέλιξη είναι απρόβλεπτη: η γάτα αντιδρά άμεσα και επιθετικά, περνώντας στην αντεπίθεση και αναγκάζοντας την αλεπού να οπισθοχωρήσει.

Το στιγμιότυπο αυτό έρχεται σε αντίθεση με ένα παρόμοιο περιστατικό που σημειώθηκε στη Σαλαμίνα. Εκεί, η γάτα επίσης τρώει ανυποψίαστη, όμως η αλεπού καταφέρνει να πλησιάσει με πονηριά, να αρπάξει γρήγορα τροφή και να τραπεί σε φυγή πριν προλάβει να αντιδράσει το μικρότερο ζώο.

Δύο διαφορετικές εκβάσεις, με τον ίδιο «πρωταγωνιστή», που δείχνουν πως στη φύση –και όχι μόνο– τίποτα δεν είναι δεδομένο.