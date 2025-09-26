Δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του γιου του

Άδεια εκταφής του γιου του απεργού πεινάς Πάνου Ρούτσι δίνεται ύστερα από παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας Αικατερίνης Παπασταύρου.

Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποίησε το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, διατάζοντας τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή του γιου του.

Η προκαταρκτική έρευνα αφορά την ταυτοποίηση της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι.

Στην συνέχεια θα εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Συνεπώς, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, αναμένεται να λήξει μετά από 12 μέρες η απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, είχε αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ότι τα αιτήματα εκταφής των συγγενών θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών «μελετώνται».

«Πρόκειται σύντομα να απαντηθούν από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους» πρόσθετε.

Η ανακοίνωση του κ. Τζαβέλλα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, ανακοινώνει, ότι τα εν λόγω αιτήματα που αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σορών, που παραδόθηκαν, προς ταφή, κατά τη διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με το DNA των ήδη αιτούντων την εκταφή προσώπων, μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους».

