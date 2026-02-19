ΑΔΕΔΥ για τα επεισόδια στο Νοσοκομείο Νίκαιας: “Απρόκλητη κρατική καταστολή”

Στα σοβαρά επεισόδια στο Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας αναφέρθηκε με ανακοίνωση της η ΑΔΕΔΥ το μεσημέρι της Πέμπτης (19/2).

Στην ανακοίνωση της, η ΑΔΕΔΥ αναφέρεται στον Άδωνι Γεωργιάδη ως “Υπουργό Εμπορίου της Υγείας” και καταγγέλλει την κυβέρνηση για “καταστολή σε βάρος των «εχθρών» υγειονομικών”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά:

“Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει την απρόκλητη επίθεση των δυνάμεων καταστολής με χημικά και ξύλο σε βάρος των εργαζομένων του νοσοκομείου Νίκαιας κατά τη διάρκεια αγωνιστικής υποδοχής του Υπουργού «Εμπορίου» της Υγείας που είχε αποφασίσει το σωματείο των εργαζομένων Νίκαιας. Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση της ΝΔ η οποία επιστρατεύει τις δυνάμεις καταστολής σε βάρος των «εχθρών» υγειονομικών που κρατάνε όρθιο το δημόσιο σύστημα υγείας

Καταγγέλλουμε τη σύλληψη συναδέλφου Δημήτρη Ζιαζιά, γιατρού στο νοσοκομείο της Νίκαιας και μέλους του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος μόνο μετά τις παρεμβάσεις συνδικαλιστών και βουλευτή.

Η τρομοκρατία και η καταστολή δεν θα περάσουν.

Η φωνή των υγειονομικών δεν θα φιμωθεί.”