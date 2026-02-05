Μενίδι: Παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών – Είχε φάκελο στην ασφάλεια από το 1994

Δύο άτομα, ηλικίας 46 και 59 χρονών, συνελήφθησαν την Τρίτη (03/02) στις Αχαρνές Αττικής για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, ενώ αναζητείται και άλλο ένα άτομο ηλικίας 27 ετών.

Ειδικότερα, έπειτα από αστυνομική έρευνα, πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του 46χρονου και του 27χρονου στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχικά, μέσα στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθη 59χρονος στα Άνω Λιόσια Αττικής, καθώς κατελήφθη να κατέχει αυτοσχέδιες χάρτινες συσκευασίες με ηρωίνη, μεικτού βάρους 0,8 γραμμαρίων και με βραστή κοκαΐνη μεικτού βάρους 0,2 γραμμαρίων, τις οποίες είχε προμηθευτεί λίγο πριν τη σύλληψή του από τον 46χρονο και τον 27χρονο έναντι 20 ευρώ.

Συνολικά, από την κατοχή των κατηγορουμένων, καθώς και από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ηρωίνη, βάρους 0,8 του γραμμαρίου, βραστή κοκαΐνη, βάρους 0,2 του γραμμαρίου, το χρηματικό ποσό των 4.037 ευρώ, συσκευή κινητής τηλεφωνίας, πλήρως λειτουργικό σύστημα καταγραφής εικόνας και ήχου, αποτελούμενο από 7 κάμερες ασφαλείας, καταγραφικό μηχάνημα, οθόνη τηλεόρασης και ψηφιακός μετρητής κερμάτων.

Επισημαίνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, ο 59χρονος απασχολεί τις αστυνομικές αρχές από το 1994. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, «Την 04/02/1994, κατηγορήθηκε από Υ.Δ.Ν. Αττικής για κατοχή ναρκωτικών [κατασχέθηκε ηρωίνη βάρους -1- γραμμαρίου].

Την 03/07/2003, κατηγορήθηκε από Τ.Α. Τρίπολης για διακίνηση ναρκωτικών [κατασχέθηκαν κοκαΐνη βάρους 300 γραμμαρίων, ακατέργαστη κάνναβη βάρους -1.972- γραμμαρίων και ηρωίνη βάρους 300 γραμμαρίων] και για παράνομη οπλοκατοχή [κατασχέθηκε περίστροφο].

Την 09/04/2005, κατηγορήθηκε από Τ.Α. Άνω Λιοσίων για κατοχή ναρκωτικών [κατασχέθηκε ακατέργαστη κάνναβη βάρους 3,9 γραμμαρίων].

Την 25/04/2005, κατηγορήθηκε από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών για εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών[1.509 δισκία μεθαδόνης] από την Ολλανδία μέσω ταχυδρομικού δέματος.

Την 27/04/2012, κατηγορήθηκε από Υ.Δ.Ν./Τ.Α.Ε. για διακίνηση ναρκωτικών στα Άνω Λιόσια [κατασχέθηκαν 860 φαρμακευτικά δισκία].

Την 17/05/2013, κατηγορήθηκε από Τ.Α. Αχαρνών για κατοχή ναρκωτικών [κατασχέθηκε ηρωίνη βάρους 1,3 γραμμαρίου].

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.