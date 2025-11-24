“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
ΕΛΛΑΔΑ

Αχαρνές: Ανήλικοι προσπάθησαν να διαρρήξουν κοινωνικό φαρμακείο – 6 συλλήψεις

Οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Αχαρνές: Ανήλικοι προσπάθησαν να διαρρήξουν κοινωνικό φαρμακείο – 6 συλλήψεις
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Χειροπέδες σε έξι άτομα, πέντε από αυτά ανήλικοι, πέρασαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στην περιοχή των Αχαρνών μετά από απόπειρα κλοπής σε κοινωνικό φαρμακείο.

Οι δράστες εντοπίστηκαν το πρωί της Κυριακής (23/11) να προσπαθούν διαρρήξουν κοινωνικό φαρμακείο στην περιοχή των Αχαρνών και να προκαλούν φθορές σε υαλοπίνακα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες 5 ανήλικοι 13, 15 και 16 ετών, καθώς και ένα άτομο 19 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα κλοπής και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τους 6 κατηγορούμενους σε κοντινό σημείο από το φαρμακείο και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

