Αχαΐα: Συνελήφθη ο 25χρονος συγγενής του 3χρονου που σκοτώθηκε, έπεσαν αγκαλιά από τη μάντρα – Από ανακοπή ο θάνατος του παιδιού

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για την ανείπωτη τραγωδία που σημειώθηκε την Τρίτη 11/11 στην περιοχή των Σπάτων στη δυτική Αχαΐα, όπου ένα 3χρονο αγοράκι έπεσε από μάντρα ύψους 2 μέτρων στο σπίτι του, υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατέληξε.

Το παιδάκι διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο της Πάτρας, αλλά δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, “έσβησε”.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι γιατροί προσπαθούσαν επί 40 λεπτά να επαναφέρουν τον 3χρονο, χωρίς αποτέλεσμα, καθώς ο ανήλικος υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το τραγικό περιστατικό έγινε σε πολύ κοντινή απόσταση από το χωράφι, όπου εργαζόταν η οικογένειά του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί το πως ακριβώς και το γιατί έπεσε από τη μάντρα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το νήπιο έπεσε στο κενό στην αγκαλιά του 25χρονου μακρινού συγγενή του, που είχε αναλάβει και την εποπτεία του, πιθανόν μετά από παιχνίδι.

Ο 25χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο της Αχαΐας “Ο Άγιος Ανδρέας”, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ οι γονείς του παιδιού είναι σε τραγική κατάσταση.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, η θεία του παιδιού έφτασε στο νοσοκομείο ξυπόλυτη, με αίματα στην μπλούζα της, ενώ η μητέρα, σε κατάσταση αμόκ, έλεγε ότι δεν γνώριζε κάτω από ποιες συνθήκες συνέβη το περιστατικό, αφού δεν ήταν παρούσα.

Την ίδια ώρα, είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.