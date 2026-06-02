ΗΣΑΠ: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία μετά την προσωρινή διακοπή σε τέσσερις σταθμούς λόγω τεχνικού προβλήματος
Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ
Εκτός λειτουργίας τέθηκαν προσωρινά το πρωί της Τρίτης, 2 Ιουνίου οι σταθμοί Καλλιθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς στη Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ, λόγω τεχνικού προβλήματος, με το πρόβλημα στη συνέχεια να αποκαθίσταται.
Σας ενημερώνουμε, πως αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ). Η κίνηση των συρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή Κηφισιά – Πειραιάς.
Νωρίτερα η ΣΤΑ.ΣΥ είχε βγάλει ανακοίνωση σχετικά το τεχνικό πρόβλημα αναφέροντας:
Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) διεξάγεται στο τμήμα Ταύρος – Κηφισιά, λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Καλλιθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς (Γραμμή 1).
