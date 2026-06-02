Σύνταγμα: Χαμός με διανομέα που έπαιξε τον “Έρωτα αρχάγγελο” του Μητροπάνου στο πιάνο του μετρό (βίντεο)
Ο αυτοδίδακτος πιανίστας κέρδισε την προσοχή των περαστικών
Αντιμέτωποι με μια ευχάριστη έκπληξη είχαν οι επιβάτες του Μετρό στο Σύνταγμα, το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, με πρωταγωνιστή έναν διανομέα και το πιάνο που έχει στηθεί στον χώρο μετά τα εκδοτήρια, το οποίο είναι ελεύθερα διαθέσιμο, δίνοντας τη δυνατότητα σε όποιον το επιθυμεί να καθίσει και να παίξει μουσική.
Συγκεκριμένα, ο διανομέας, φορώντας τη στολή της δουλειάς του και κρατώντας μαζί του το κράνος της μηχανής, κάθισε στο πιάνο και έπαιξε το τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου «Έρωτας αρχάγγελος», κερδίζοντας αμέσως την προσοχή των παρευρισκομένων.
Η συγκεκριμένη εικόνα προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, με αρκετούς περαστικούς να καταγράφουν τη στιγμή με τα κινητά τους. Τα σχετικά βίντεο αναρτήθηκαν στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας μεγάλη ανταπόκριση. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το βίντεο ξεπέρασε τις 500.000 προβολές στο TikTok.
Ωστόσο, δεν περιορίστηκε σε ένα μόνο τραγούδι. Στη συνέχεια έπαιξε στο πιάνο και άλλα γνωστά ελληνικά και ξένα κομμάτια.
