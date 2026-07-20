Πώς επηρεάζει ο καύσωνας την καρδιά – Οδηγίες επιβίωσης για τους καρδιοπαθείς

Η χώρα βρίσκεται σε κλοιό καύσωνα και σύμφωνα με διεθνείς καταγραφές όταν καταγράφονται υψηλές θερμοκρασίες σημειώνεται αύξηση των καρδιαγγειακών νοσηλειών κατά 6-10% καθώς και διπλασιασμός του κινδύνου αιφνίδιου καρδιαγγειακού θανάτου.

Γιατί κινδυνεύουν οι καρδιοπαθείς

Το καρδιαγγειακό σύστημα καταπονείται ιδιαίτερα σε συνθήκες ακραίας ζέστης, καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία του σώματος και η καρδιά αναγκάζεται να δουλέψει πιο έντονα για να διατηρήσει τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού.

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•Αντισταθμιστικά, η καρδιά αυξάνει τη συχνότητά της, ώστε να διατηρήσει σταθερή την παροχή αίματος στα όργανα (ταχυκαρδία).

•Ενεργοποιούνται οι ιδρωτοποιοί αδένες και η θερμότητα αποβάλλεται με εξάτμιση.

•Αυξάνεται η συχνότητα και το βάθος της αναπνοής για την αποβολή του θερμού αέρα.

Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξουν οι καρδιοπαθείς

Οι καρδιολογικοί ασθενείς θα πρέπει να μιλήσουν με τον γιατρό τους εάν νιώσουν:

•Θωρακική δυσφορία που επεκτείνεται στην κάτω γνάθο και αντανακλά στην πλάτη ή το χέρι

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•Δύσπνοια

•Αδυναμία ή καταβολή δυνάμεων

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•Ελαττωμένο επίπεδο συνείδησης, σύγχυση

•Αίσθημα παλμών, ταχυκαρδία

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•Πονοκέφαλο ή ζάλη

•Εκδηλώσεις θερμοπληξίας.

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Δίψα, αδυναμία, ζάλη, ίλιγγο, πονοκέφαλο και ναυτία. Σε σοβαρές περιπτώσεις ο ασθενής μπορεί να παρουσιάζει απώλεια των αισθήσεων, σύγχυση, σπασμούς, λήθαργο,ακόμα και κώμα.

Καύσωνας και καρδιοπαθείς: SOS οδηγίες προφύλαξης

Κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα, οι ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο σύμφωνα με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία είναι σημαντικό:

-Nα αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και τη ζέστη, ειδικά τις ώρες αιχμής (10 το πρωί με 5 το απόγευμα), γιατί οι υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν αγγειοδιαστολή, με συνέπεια την πτώση της αρτηριακής πίεσης και την επιβάρυνση της καρδιάς.

-Να παραμένουν, σε χώρους που κλιματίζονται ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, να χρησιμοποιούν ανεμιστήρες, «κρατώντας» τα παράθυρα και τα παντζούρια κλειστά τις ώρες της έντονης ζέστης.

-Αν χρειάζεται οπωσδήποτε να κυκλοφορήσουν στο εξωτερικό περιβάλλον, να επιλέγουν ανοιχτόχρωμα, ελαφριά και άνετα ρούχα, για να μην απορροφούν περισσότερη ηλιακή ενέργεια και να μην αυξάνουν τη θερμοκρασία του σώματος.

-Ανάλογα με την καρδιοπάθεια και σε συνεννόηση πάντα με τον θεράποντα ιατρό τους, να ενυδατώνονται με προσοχή και σύμφωνα πάντα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ασθενή.

-Να ακολουθούν μία ελαφριά, ισορροπημένη διατροφή, πλούσια σε φρούτα και λαχανικά, αποφεύγοντας την κατανάλωση «βαριών», λιπαρών και αλμυρών γευμάτων.

-Να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα, σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία. Η άσκηση, υπό τις οδηγίες του θεράποντα ιατρού, είναι καλύτερα να γίνεται τις πολύ πρωινές ώρες ή το βράδυ, σε δροσερό περιβάλλον.

-Ο τακτικός έλεγχος της αρτηριακής πίεσης και των σφυγμών και η επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό για εξατομικευμένες οδηγίες, είναι παράγοντες προστασίας της καρδιαγγειακής υγείας σε περιόδους έντονης ζέστης και καύσωνα.