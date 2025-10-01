ΑΑΔΕ: Προαιρετική μηνιαία υποβολή ΦΠΑ για πάνω από 1 εκατ. επιχειρήσεις

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρέχει πλέον τη δυνατότητα προαιρετικής ένταξης σε μηνιαία υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, σε περισσότερες από 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών έως και 31/12/2023 που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση Α.1049/2025 του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις ΦΠΑ σε μηνιαία βάση αντί για τριμηνιαία.

Υπενθυμίζεται ότι για οποιαδήποτε προαιρετική μεταβολή της φορολογικής περιόδου (από μηνιαία σε τριμηνιαία και αντιστρόφως), το διάστημα παραμονής είναι 12 μήνες από την κάθε μεταβολή.

Η υποβολή μηνιαίων δηλώσεων ΦΠΑ γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Επιχείρησης.

Η δυνατότητα μηνιαίας υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προγραμματίσουν καλύτερα τις πληρωμές του ΦΠΑ, αποφεύγοντας την συσσώρευση οφειλών στο τέλος κάθε τριμήνου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521: