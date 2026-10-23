9ο Athens Investment Forum: Κορυφαίοι εκπρόσωποι της Πολιτείας και της αγοράς στον διάλογο για την επόμενη ημέρα

Τα σημαντικότερα πρόσωπα της Πολιτείας και της επιχειρηματικής κοινότητας συναντώνται στο 9ο Athens Investment Forum (AIF), τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Banquet). Με κεντρικό θέμα «Reinvesting in Greece: Προοπτικές και Στρατηγικές Επιλογές για την Επόμενη Μέρα», το Forum ανοίγει τον διάλογο για τις επενδυτικές ευκαιρίες, τις στρατηγικές προτεραιότητες και τις αποφάσεις που θα καθορίσουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Το Forum συνδιοργανώνεται με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και τη Vertical Solutions SA και αποτελεί σημείο αναφοράς για τον στρατηγικό διάλογο γύρω από τις οικονομικές προκλήσεις, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις προοπτικές της χώρας.

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Στο φετινό Forum θα δώσουν το «παρών» διακεκριμένοι εκπρόσωποι από

την Κυβέρνηση,

Θεσμικούς φορείς και

Κορυφαίες επιχειρήσεις,

συμμετέχοντας σε έναν ουσιαστικό διάλογο για τις σύγχρονες προκλήσεις, τις επενδυτικές προοπτικές και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας.

Μεταξύ των θεσμικών εκπροσώπων που θα συμμετάσχουν περιλαμβάνονται:

Ο Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Πρόεδρος του Eurogroup, ο Χρίστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης, ο Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου, Υφυπουργός Εξωτερικών, o Νίκος Τσάφος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Παύλος Μαρινάκης, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο Μιχάλης Κατρίνης, Βουλευτής Hλείας, Υπεύθυνος ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας, ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και η Δέσποινα Παληαρούτα, Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών.

Παράλληλα, από την επιχειρηματική κοινότητα συμμετέχουν ο Αναστάσιος Αρανίτης, Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών, Όμιλος AKTOR και Διευθύνων Σύμβουλος, AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ και AKTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, o Σταύρος Ασθενίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε., η Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Μέλος Δ.Σ., CREDIABANK, ο Μάριος Ζάγγας, Senior Advisor στον τομέα Energy, KPMG, ο Μιχάλης Ζερβός, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου iKnowHow και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου IKNOWHEALTH Α.Ε., ο Μιχάλης Θωμαδάκης, Chief Strategy και Development Officer, ΔΕΣΦΑ, ο Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος, EUROBANK, ο Σάββας Καραγιάννης, Επικεφαλής Εταιρικής Επικοινωνίας, FRAPORT GREECE, ο Γιάννης Καρύδας, Διευθύνων Σύμβουλος της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ, ο Βασίλειος Κάτσος, Πρόεδρος και Συνιδρυτής, VNK Capital και Founding Partner, CONCORDIA HEALTHCARE PARTNERS, ο Στάθης Κεχριώτης, Managing Director TELEKOM ΗΒS και Sales Director Public, EU and International Organisations OTE, ο Ιωσήφ Κιουρούκογλου, Chief of Wholesale Banking, ALPHA BANK, ο Βασίλειος Κουτεντάκης, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Retail Banking & Δίκτυα Διανομής Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ο Αναστάσιος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΔΔΗΕ, ο Μάνος Μανουσάκης, Πρόεδρος & CEO, ΑΔΜΗΕ, ο Κωνσταντίνος Μαύρος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ ΑΠΕ και Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, ο Αντώνης Μιτζάλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος, ΟΜΙΛΟΣ ΑVAX, ο Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε., ο Γεώργιος Περδικάρης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ΤΕΡΝΑ Α.Ε., ο Χρήστος Πετρόχειλος, CEO, KIEFER TEK και KIEFER INVESTMENTS SA, ο Παναγιώτης Πρόντζας, Partner, Head of the Strategy and Investments Department and Head of Public Sector, GRANT THORNTON, ο Χάρης Σαχίνης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΥΔΑΠ, ο Μανώλης Σιγάλας, Πρόεδρος Ευρώπης, HILL INTERNATIONAL, ο Κωνσταντίνος Σιφναίος, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής, GASTRADE A.E., o Στέργιος Σταθαράς, Head of Energy Market Analysis, KIEFER, ο Θεόδωρος Τρύφων, Πρόεδρος, ΠΕΦ και συν-Διευθύνων Σύμβουλος, ΟΜΙΛΟΣ ELPEN και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, MEDICINES FOR EUROPE, ο Χρήστος Φαφούτης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ο Κωνσταντίνος Χατζηφώτης, Διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, MOTOR OIL GROUP, ο Νίκος Χριστοδούλου, Εταίρος και Επικεφαλής του Τομέα Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού, DELOITTE και η MariaRitaGalli, Διευθύνουσα Σύμβουλος, AKTOR LNG S.A.

Η φετινή ατζέντα περιλαμβάνει μια σειράFire Chatsμεταξύ κορυφαίων θεσμικών εκπροσώπων, εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας και δημοσιογράφων, τα οποία θα εμβαθύνουν στα θέματα των ενοτήτων. Παράλληλα, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με δύο συζητήσεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, οι οποίες αναπτύσσονται ανεξάρτητα από τις επιμέρους θεματικές ενότητες του Συνεδρίου και εστιάζουν σε ζητήματα ευρύτερης στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα. Η πρώτη, μεταξύ του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του δημοσιογράφου Νίκου Χατζηνικολάου, θα επικεντρωθεί στις οικονομικές προτεραιότητες της χώρας, στις επενδύσεις, στις μεταρρυθμίσεις και στις στρατηγικές κατευθύνσεις της ατζέντας του 2030 και η δεύτερη, μεταξύ του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του δημοσιογράφου Νίκου Φιλιππίδη, θα εστιάσει στην Ελληνική Προεδρία ως μία εθνική προσπάθεια και μια μεγάλη ευκαιρία να αφήσει η χώρα τη δική της σφραγίδα στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

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Τον συντονισμό των θεματικών ενοτήτων θα αναλάβουν καταξιωμένοι δημοσιογράφοι, διευκολύνοντας την ανταλλαγή απόψεων και την ανάδειξη κρίσιμων ζητημάτων από θεσμική και επιχειρηματική σκοπιά.

Με επίκεντρο τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν το σύγχρονο οικονομικό και επενδυτικό περιβάλλον, το 9ο AthensInvestmentForum εστιάζει σε πέντε στρατηγικούς τομείς:

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Ανάπτυξη – Επενδύσεις Η νέα επενδυτική ταυτότητα της Ελλάδας: Ανάπτυξη, ανθεκτικότητα και διεθνής αξιοπιστία. Υποδομές – Κατασκευές Από τα έργα στη στρατηγική υπεραξία: Υποδομές με αναπτυξιακό και εθνικό αποτύπωμα. Ενεργειακή Μετάβαση Η επόμενη μέρα της ενέργειας: Οι νέες ισορροπίες της ελληνικής αγοράς και το επενδυτικό στοίχημα. Ενεργειακές Υποδομές & Γεωπολιτική Υποδομές ισχύος: Η Ελλάδα ανάμεσα στην ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωστρατηγική ευκαιρία. Ψηφιακός Μετασχηματισμός Από τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην ψηφιακή ισχύ: Δίκτυα, δεδομένα και ανταγωνιστικότητα.

Επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως καθιερωμένος θεσμός στρατηγικού διαλόγου, το Athens Investment Forum ενισχύει την ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων, την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και την ανάδειξη των στρατηγικών επιλογών που θα καθορίσουν την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 9ο Athens Investment Forum, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: aif.gr