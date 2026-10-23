«Όνειρα σε Καμβά»: Μια έκθεση για τη δύναμη της δημιουργίας και το δικαίωμα κάθε παιδιού να ονειρεύεται

Τα Παιδικά Χωριά SOS, με την υποστήριξη της Sianti Gallery, παρουσιάζουν την έκθεση «Όνειρα σε Καμβά», μια ξεχωριστή συνάντηση τέχνης και προσφοράς, αφιερωμένη στη δημιουργικότητα, την φαντασία και το δικαίωμα κάθε παιδιού να εκφράζεται και να ονειρεύεται ελεύθερα.

Μέσα από έργα ζωγραφικής που δημιούργησαν παιδιά από τα Παιδικά Χωριά SOS μαζί με φίλους τους, ο καμβάς γίνεται ένα μέσο ελεύθερης προσωπικής έκφρασης. Κάθε έργο αποτελεί μια προσωπική αφήγηση, μια μικρή ιστορία που βρίσκει τον δικό της τρόπο να ειπωθεί. Όλες μαζί, οι ζωγραφιές συνθέτουν έναν κοινό εικαστικό διάλογο γύρω από την ελπίδα και τη δύναμη της δημιουργίας, υπενθυμίζοντας ότι η τέχνη μπορεί να γίνει ένα ουσιαστικό μέσο επικοινωνίας, σύνδεσης και έκφρασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ιδέα της έκθεσης γεννήθηκε από την Έμμα Παπασταθοπούλου, με την επιθυμία να προσφέρει τη δυνατότητα στα παιδιά να δώσουν μορφή και χρώμα στα όνειρά τους. Συνοδοιπόρος σε αυτή την προσπάθεια είναι η ζωγράφος Μάγδα Κούρκουλου, η οποία, μαζί με τους εικαστικούς των Παιδικών Χωριών SOS, στήριξε τα παιδιά στη δημιουργική τους διαδρομή, ενθαρρύνοντάς τα να εκφραστούν μέσα από τη ζωγραφική.

Παράλληλα με τα έργα των παιδιών, θα παρουσιαστούν μπλουζάκια σχεδιασμένα από την Έμμα, τον 11χρονο Ίωνα και τον Λάκη Γαβαλά, διευρύνοντας τη δημιουργική διάσταση της πρωτοβουλίας μέσα από μια ακόμη μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης.

Η βραδιά των εγκαινίων θα πλαισιωθεί και από μια ξεχωριστή μουσική παρουσίαση, με την υψίφωνο Ντένια Λεβέντη, η οποία θα ερμηνεύσει αγαπημένα τραγούδια από μιούζικαλ, με τη συνοδεία του μαέστρου Γιώργου Παγιάτη στο πιάνο.

Η Nova, ως Χορηγός Επικοινωνίας της έκθεσης «Όνειρα σε Καμβά», στηρίζει την προσπάθεια να αναδειχθεί η δημιουργικότητα των παιδιών και να μεταφερθεί το μήνυμα ότι κάθε παιδί αξίζει την ευκαιρία να εκφράζεται, να δημιουργεί και να ονειρεύεται.

Η έκθεση πραγματοποιείται χάρη στην υποστήριξη των εταιρειών DOCA, Σπύρος Νάκας – Μουσικά Όργανα και CateringEsperisma, που αγκάλιασαν την πρωτοβουλία και συνέβαλαν στην υλοποίησή της.

Το σύνολο των εσόδων από τις πωλήσεις των έργων και των δημιουργιών που εμπνέονται από αυτά θα διατεθεί στα Παιδικά Χωριά SOS, ενισχύοντας το έργο τους και τη στήριξη των παιδιών. Η έκθεση «Όνειρα σε Καμβά» στη Sianti Gallery αναδεικνύει τη δύναμη της τέχνης να ενώνει και να γίνεται πράξη προσφοράς, υπενθυμίζοντας πως κάθε παιδί αξίζει τον χώρο και τις ευκαιρίες να εκφράζεται, να δημιουργεί και να ονειρεύεται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιατί το όνειρο δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα κάθε παιδιού.

Τα Παιδικά Χωριά SOS, με την υποστήριξη της Sianti Gallery, προσκαλούν το κοινό να γνωρίσει τον κόσμο των παιδιών μέσα από τα έργα τους και να γίνει μέρος μιας συνάντησης όπου η τέχνη συνδέεται με την προσφορά.