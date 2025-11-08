Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Χιλιάδες δρομείς ολοκληρώνουν τον πρώτο αγώνα 5 χλμ.

Η εκκίνηση έγινε από τη Λεωφόρο Αμαλίας προς το Παναθηναϊκό Στάδιο

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Χιλιάδες δρομείς ολοκληρώνουν τον πρώτο αγώνα 5 χλμ.
(ΕΛΕΝΑ ΒΑΣΤΑΡΔΗ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Το απόγευμα του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου 2025 ξεκίνησε ο πρώτος από τους δύο αγώνες των 5 χιλιομέτρων στο πλαίσιο του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, με εκκίνηση από τη Λεωφόρο Αμαλίας, μπροστά από το Σύνταγμα, και τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Χιλιάδες δρομείς όλων των ηλικιών διέσχισαν τη διαδρομή: Πανεπιστημίου – Ακαδημίας – Λ. Βασ. Σοφίας (αναστροφή) – Ηρώδου Αττικού – Καλλιμάρμαρο, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με χαμόγελα και το μετάλλιο στο στήθος.

Μετά τον τερματισμό, πολλοί συμμετέχοντες μοιράστηκαν τις εντυπώσεις τους για την εμπειρία, την ατμόσφαιρα της διοργάνωσης και τους προσωπικούς στόχους που πέτυχαν, ενώ ο δεύτερος αγώνας 5 χλμ. προγραμματίζεται για τις 19:30, συνεχίζοντας τις αγωνιστικές εκδηλώσεις της ημέρας.

Δείτε φωτογραφίες:

42ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 2025 / ΑΓΩΝΑΣ 5ΧΛΜ (ΜΑΡΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)
42ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 2025 / ΑΓΩΝΑΣ 5ΧΛΜ (ΜΑΡΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)
42ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 2025 / ΑΓΩΝΑΣ 5ΧΛΜ (ΜΑΡΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)
42ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 2025 / ΑΓΩΝΑΣ 5ΧΛΜ (ΕΛΕΝΑ ΒΑΣΤΑΡΔΗ / EUROKINISSI)
42ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 2025 / ΑΓΩΝΑΣ 5ΧΛΜ (ΕΛΕΝΑ ΒΑΣΤΑΡΔΗ / EUROKINISSI)
42ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 2025 / ΑΓΩΝΑΣ 5ΧΛΜ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
