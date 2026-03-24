25η Μαρτίου: Σκίστηκε από τα αέρα η τεράστια ελληνική σημαία στο λιμάνι της Χίου

Εμπόδια στην ανύψωση της μεγάλης ελληνικής σημαίας στο λιμάνι της Χίου αντιμετώπισαν οι κάτοικοι του νησιού παραμονή της 25ης Μαρτίου.

Η συγκεκριμένη κίνηση που καθιερώθηκε από πέρυσι για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου στο νότιο λιμενοβραχίονα συνοδεύεται από πομπή σπουδαστών της ΑΕΝ Μηχανικών Χίου υπό τα εμβατήρια της Φιλαρμονικής του Δήμου.

Τιμές προς τη σημαία απέδωσε στρατιωτικό άγημα της 96 ΑΔΤΕ Χίου. Ωστόσο, όπως αναφέρει το politischios.gr, λόγω του δυνατού αέρα σκίστηκε στο πάνω μέρος. Άμεσα τοποθετήθηκε μικρότερη και η μοδίστρα αυτή την ώρα την επισκευάζει

Σύμφωνα με πληροφορίες το απόγευμα θα επανατοποθετηθεί.