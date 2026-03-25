25η Μαρτίου: 21 κανονιοβολισμοί στον Λυκαβηττό – Εντυπωσιακές εικόνες

Η έναρξη της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στην Αθήνα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου σηματοδοτήθηκε σήμερα Τετάρτη (25/03) με τους 21 κανονιοβολισμούς από τον Λυκαβηττό, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δοξολογίας στη Μητρόπολη.

Οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 1821 ξεκίνησαν στις 06:21 το πρωί, με ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού, ενώ τμήματα μουσικής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας απέδωσαν τον Εωθινό κατά μήκος των κεντρικών δρόμων της πόλης.

Στις 08:00 το πρωί πραγματοποιήθηκε η επίσημη έπαρση της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Στις 10:00 ξεκίνησε δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Αθήνα, προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου Β'. Αμέσως μετά, στις 10:01, εκτοξεύτηκαν 21 χαιρετιστήριες βολές από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.

Στις 10:55 πραγματοποιήθηκε η κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενώ στις 11:00 δόθηκε η εκκίνηση της παρέλασης των τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας μπροστά στο Μνημείο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας

Τέλος, στις 18:41, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποστολή της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και ταυτόχρονα ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.