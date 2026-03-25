25η Μαρτίου: Πλήθος κόσμου στην παρέλαση στο Σύνταγμα (Εικόνες & Βίντεο)
Στο κέντρο της Αθήνας ο πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Οι εορτασμοί για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου κορυφώνονται στο Σύνταγμα με μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση, σε κλίμα συγκίνησης και υπερηφάνειας. Στο κέντρο της Αθήνας παραβρίσκονται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.
Ο κόσμος, οικογένειες και φίλοι, συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τις Ένοπλες Δυνάμεις μας κατά την παρέλαση. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν άρματα, εκτοξευτές πυραύλων, μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα.
Λόγω των εκδηλώσεων, ισχύουν ήδη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις υπάρχουν στα δρομολόγια του Μετρό και των τραμ, ώστε να εξυπηρετηθεί η κίνηση στο κέντρο της πόλης.
