Ζελένσκι: Ζητά ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας και αποκατάσταση δικτύων

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε σήμερα να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας του αλλά και την επιδιόρθωση των δικτύων ηλεκτροδότησης και θέρμανσης, μετά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις των προηγούμενων ημερών.

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν αλλεπάλληλες νυχτερινές επιθέσεις τον περασμένο μήνα, με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς ρεύμα και, κυρίως, χωρίς θέρμανση, εκατοντάδες πολυκατοικίες.

Ο Ζελένσκι έχει ζητήσει κατ’ επανάληψη από τους Δυτικούς εταίρους του Κιέβου να ενισχύσουν την αντιαεροπορική άμυνα της χώρας του για να προστατευθούν οι πόλεις. Σήμερα είπε ότι θα γίνουν αλλαγές του προσωπικού στις περιοχές όπου η αντιαεροπορική άμυνα δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Ιδιαίτερα έχει πληγεί η πρωτεύουσα, το Κίεβο. Ο Ζελένσκι είπε ότι περισσότερες από 1.100 πολυκατοικίες παραμένουν χωρίς θέρμανση μετά την τελευταία επίθεση, την περασμένη Τρίτη. Η θερμοκρασία τη νύχτα έχει ανέβει ελαφρά, όμως και πάλι αναμένεται να πέσει στους -8 βαθμούς Κελσίου.

Ο Ζελένσκι είπε ότι θα σταλεί βοήθεια στο Κίεβο από άλλες περιοχές και ότι «όλοι στην Ουκρανία είναι έτοιμοι να βοηθήσουν και πραγματικά βοηθούν το Κίεβο, πολλές κοινότητες αλλά και κρατικές εταιρείες στέλνουν πόρους».

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει κατηγορήσει τον δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο υποστηρίζοντας ότι δεν έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στο σύστημα θέρμανσης.