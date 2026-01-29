Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
Ζελένσκι: Το Κίεβο έχει «διαφοροποιήσει σημαντικά» τις προμήθειες φυσικού αερίου

Τι ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος

Ζελένσκι: Το Κίεβο έχει «διαφοροποιήσει σημαντικά» τις προμήθειες φυσικού αερίου
REUTERS POOL
DEBATER NEWSROOM

Η Ουκρανία έχει «διαφοροποιήσει σημαντικά» τις προμήθειες φυσικού αερίου, μετά τις ρωσικές επιθέσεις στις υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Διασφαλίζουμε αξιόπιστο εφοδιασμό σε φυσικό αέριο για τους Ουκρανούς παρά όλες τις προκλήσεις» έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Συνεχίζουμε να εισάγουμε σημαντικούς όγκους. Οι οδοί εφοδιασμού έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά».

Ο ίδιος δεν αναφέρθηκε σε λεπτομέρειες για τις αλλαγές.

