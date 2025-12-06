Ζελένσκι: Τηλεφωνική επικοινωνία με Ουίτκοφ και Κούσνερ για διαπραγματεύσεις

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τους Ουίτκοφ και Κούσνερ για διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο με τη Ρωσία.

«Επικεντρωθήκαμε σε πολλά θέματα και συζητήσαμε αρκετά γρήγορα τα βασικά σημεία που μπορούν να εγγυηθούν το τέλος της αιματοχυσίας και να άρουν την απειλή μιας τρίτης εισβολής της Ρωσίας, καθώς και την απειλή της μη τήρησης των υποσχέσεων της Ρωσίας, όπως έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν» ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας για να προσθέσει:

«Η Ουκρανία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να συνεργάζεται ειλικρινά με την αμερικανική πλευρά, προκειμένου να επιτευχθεί πραγματικά η ειρήνη. Συμφωνήσαμε για τα επόμενα βήματα και τη μορφή των συνομιλιών με τις ΗΠΑ. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Τραμπ για την εντατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις.

Περιμένω τον Ρούστεμ Ουμέροφ και τον στρατηγό Γκνάτοφ με μια λεπτομερή έκθεση. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα στο τηλέφωνο, γι’ αυτό πρέπει να εργαστούμε λεπτομερώς με τις ομάδες πάνω στις ιδέες και τις προτάσεις. Η προσέγγισή μας είναι ότι όλα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργήσουν, κάθε σημαντικό πράγμα για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση».