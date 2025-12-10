Ζελένσκι: Τα 20 σημεία για τον τερματισμό του πολέμου είναι θεμελιώδες ζήτημα – Η πίεση για εκλογές δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε

Το δικό του μήνυμα έστειλε με διάγγελμα το βράδυ της Τετάρτης 10/12 ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Αναλυτικά το διάγγελμα του Ζελένσκι

Σήμερα ήταν μια πολύ γεμάτη μέρα, και οι επόμενες μέρες θα είναι επίσης σοβαρές. Συζητήσαμε με την αμερικανική ομάδα για οικονομικά θέματα – για την ανασυγκρότηση. Θέλω να ευχαριστήσω τον γραμματέα Bessent, τον Jared Kushner, τον Larry Fink από την BlackRock για την πλήρη εποικοδομητικότητα τους. Ένας σημαντικός κοινός κανόνας είναι ότι, για να είναι ποιοτική η ανοικοδόμηση και αισθητή η οικονομική ανάπτυξη μετά τον πόλεμο, πρέπει να υπάρχει πραγματική ασφάλεια. Όταν υπάρχει ασφάλεια, όλα τα άλλα ακολουθούν.

Τα είκοσι σημεία για τον τερματισμό του πολέμου είναι ένα θεμελιώδες έγγραφο, στο οποίο εργαζόμαστε ενεργά, με βασικά βήματα – και αυτά πρέπει να είναι βήματα που μπορούν να εφαρμοστούν. Από αυτό το έγγραφο αναπτύσσουμε άλλα δύο έγγραφα, τουλάχιστον δύο έγγραφα, και το πρώτο από αυτά – για την ασφάλεια, για τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και ένα οικονομικό – για την ανοικοδόμηση και τις κοινές επενδύσεις.

Σήμερα εργαστήκαμε ακριβώς πάνω στο οικονομικό έγγραφο, και μαζί μου από την ουκρανική πλευρά ήταν Ουκρανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι – η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κατσκά, οι υπουργοί Σιμπίγκα και Σομπολέφ, ο πρώτος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Κισλίτσα. Επίσης, σε όλες τις συζητήσεις παρευρέθηκαν οι υπερασπιστές μας, σήμερα ήταν μαζί μας στην οικονομική συζήτηση ο στρατηγός Γνάτοφ.

Οι αρχές του οικονομικού εγγράφου είναι απολύτως κατανοητές, με την αμερικανική πλευρά είμαστε απολύτως σύμφωνοι σε αυτό το θέμα, και θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη σημερινή συνάντηση σε μορφή βίντεο. Θα υπάρχει σχέδιο οικονομικών μέτρων. Η Ευρώπη θα είναι επίσης μαζί μας στην ανοικοδόμηση, σίγουρα. Στο άμεσο μέλλον σχεδιάζουμε να εργαστούμε και για τα άλλα δύο έγγραφα. Ο Ρουστέμ Ουμέροφ θα συνεχίσει την επικοινωνία.

Για αύριο προετοιμάζουμε συνάντηση της Συμμαχίας των Ενδιαφερόμενων – πάνω από 30 κράτη που συνεργάζονται με την Ουκρανία για την ασφάλεια στη γη, στον αέρα και στη θάλασσα. Την επόμενη εβδομάδα θα συντονιστούμε με την Ευρώπη και σε διμερές επίπεδο. Η Ουκρανία εργάζεται γρήγορα, κάθε επίσκεψη, κάθε διαπραγμάτευση μας έχει πάντα πρακτικό αποτέλεσμα για την άμυνα μας, για τη σταθερότητα μας.

Σήμερα ενισχύεται η πολεμική μας αεροπορία. Οι λεπτομέρειες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη, αλλά συνεχώς ενισχύουμε τις δυνάμεις μας στον αέρα. Σήμερα, η Ευρώπη προχωρά σε ένα επιπλέον μέτρο κυρώσεων – θα επιβληθούν περισσότερες κυρώσεις κατά των ρωσικών δεξαμενόπλοιων, κατά ολόκληρης της υποδομής μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου, και αυτό είναι σωστό. Τον Δεκέμβριο, η Ουκρανία θα παρουσιάσει το δικό της πακέτο κυρώσεων κατά του δεξαμενόπλοιου στόλου που λειτουργεί για τον πόλεμο, και θα ασκήσουμε αυτή την πίεση σε κοινή βάση με τους εταίρους μας. Θα ληφθούν νέα μέτρα και κατά των ρωσικών προπαγανδιστών.

Σήμερα, ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικής Πληροφοριών της Ουκρανίας παρουσίασε μια έκθεση, μεταξύ άλλων, για την οικονομική κατάσταση του εχθρού και την αυξανόμενη εξάρτηση των Ρώσων από την Κίνα. Στην ιστορία της Ρωσίας, κανείς δεν έχει παραχωρήσει ποτέ τόσο πολύ την κυριαρχία της χώρας υπέρ της Κίνας ή οποιασδήποτε άλλης ισχυρότερης χώρας. Και είναι φαινομενικό το πόσα πολλά πληρώνει ο Πούτιν για να μην τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Αλλά ο κόσμος έχει ακόμα αρκετή δύναμη για να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο – για να αναγκάσει τη Ρωσία να το κάνει. Χρειαζόμαστε ειρήνη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους βοηθούν.

Σήμερα μίλησα με εκπροσώπους της Βουλής της Ουκρανίας. Συζητήσαμε συγκεκριμένα θέματα. Δεν θα επιτρέψω καμία κερδοσκοπία εναντίον της Ουκρανίας. Αν οι εταίροι μας – συμπεριλαμβανομένου του βασικού μας εταίρου στην Ουάσινγκτον – μιλούν τόσο πολύ και τόσο συγκεκριμένα για τις εκλογές στην Ουκρανία, για τις εκλογές υπό καθεστώς στρατιωτικού νόμου, τότε πρέπει να δώσουμε τις νόμιμες απαντήσεις της Ουκρανίας σε κάθε ερώτηση και σε κάθε αμφιβολία. Δεν είναι εύκολο, αλλά σίγουρα δεν χρειαζόμαστε πίεση σε αυτό το θέμα. Περιμένω ότι οι βουλευτές της Ουκρανίας θα προτείνουν τη δική τους άποψη. Οι προκλήσεις για την ασφάλεια εξαρτώνται από τους εταίρους, κυρίως από την Αμερική, ενώ οι πολιτικές και νομικές προκλήσεις πρέπει να λάβουν απαντήσεις από την Ουκρανία. Και αυτό θα γίνει.

Δόξα στην Ουκρανία!