Θεωρείτε ότι τα 3 νέα ψηφιακά εργαλεία θα περιορίσουν την πρόσβαση των ανηλίκων στα προϊόντα αλκοόλ και καπνού;
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ
Ζελένσκι: Συζητήσεις για επίσκεψη στις ΗΠΑ

Τα θέματα της συζήτησης

Αμερικανοί και ουκρανοί αξιωματούχοι συζητούν για πιθανή επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον αυτήν την εβδομάδα για να συζητήσει περί ειρηνευτικού σχεδίου με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πηγές.

Μία από τις πηγές δήλωσε ότι η βασική ιδέα είναι να συζητηθούν τα πλέον ευαίσθητα θέματα της αμερικανικής πρότασης, όπως το εδαφικό.

Δεν έχει ορισθεί ημερομηνία.

