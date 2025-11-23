Ζελένσκι: Συζητήσεις για επίσκεψη στις ΗΠΑ

Αμερικανοί και ουκρανοί αξιωματούχοι συζητούν για πιθανή επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον αυτήν την εβδομάδα για να συζητήσει περί ειρηνευτικού σχεδίου με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πηγές.

Μία από τις πηγές δήλωσε ότι η βασική ιδέα είναι να συζητηθούν τα πλέον ευαίσθητα θέματα της αμερικανικής πρότασης, όπως το εδαφικό.

Δεν έχει ορισθεί ημερομηνία.